Nuove assunzioni nella Polizia Municipale di Siracusa, Foti: “bene il potenziamento ambientale, ma non dimentichiamo l’Annonaria”

L’ex assessore comunale all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici di Siracusa, Alfredo Foti, accoglie positivamente la notizia delle nuove assunzioni di agenti di Polizia Municipale da parte del Comune di Siracusa, ma invita l’amministrazione a riflettere sull’opportunità di rafforzare anche il nucleo di Polizia Annonaria.

“Quando si assumono nuovi lavoratori e si dà stabilità occupazionale – sottolinea Foti – è motivo di gioia per tutti. Ho appreso che quasi il 75% delle nuove unità sarà destinato al nucleo di Polizia Ambientale, scelta condivisibile, ma ritengo strategico potenziare anche l’Annonaria, soprattutto in un momento delicato per i consumatori e per le casse comunali.”





Foti ricorda che il nucleo Annonario svolge un ruolo cruciale: controllo dei prezzi dei generi alimentari e dei beni di prima necessità per evitare speculazioni e truffe, verifica della conformità dei prodotti alle norme di qualità e sicurezza, rispetto delle norme igienico-sanitarie per prevenire rischi alla salute pubblica e, non ultimo, lotta all’evasione fiscale.

“L’evasione – conclude l’ex assessore – colpisce le casse comunali e penalizza i cittadini onesti. Potenziare l’Annonaria significherebbe tutelare salute, legalità e risorse economiche della città.”