Nuove bollette dell’acqua a Siracusa, Aretusacque: “Ecco come pagare”

Attualità · Fatture

Aretusacque S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale di Siracusa, informa gli utenti del medesimo Comune che sono in corso le attività di recapito delle fatture da ricondursi alla nuova gestione, avviata lo scorso 25 giugno 2026, data a partire dalla quale la società è subentrata a SIAM S.p.A.

Le bollette emesse da Aretusacque S.p.A. sono state elaborate sulla base dei consumi effettivamente rilevati o, in assenza di una lettura o un’autolettura valida, sulla base di consumi stimati.

Aretusacque S.p.A. ha applicato e continuerà transitoriamente ad applicare le tariffe precedentemente in vigore con la medesima articolazione tariffaria, in attesa della definizione e dell’approvazione della tariffa unica che sarà validata dalla Autorità Territoriale Idrica (ATI), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

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Per una corretta distinzione delle rispettive competenze di fatturazione, si ricorda che i consumi maturati fino al 24 giugno 2026 compreso vengono fatturati da SIAM S.p.A., mentre quelli maturati a partire dal 25 giugno 2026 sono fatturati da Aretusacque S.p.A.

Tra le opportunità messe a disposizione degli utenti, Aretusacque S.p.A punta in particolare sui servizi digitali, con l’obiettivo di rendere più semplice, veloce e sostenibile la gestione dell’utenza.

È possibile aderire alla Bolletta Web, il servizio che permette di ricevere le fatture direttamente in formato digitale, averle sempre facilmente a disposizione e consultarle in modo rapido. Una scelta che, oltre alla comodità per l’utente, consente di ridurre l’utilizzo della documentazione cartacea e il conseguente impatto ambientale.

Un’ulteriore semplificazione è rappresentata dalla domiciliazione bancaria delle fatture che permette di automatizzare i pagamenti ed evitare di dover provvedere di volta in volta alle singole scadenze. Per gli utenti che avevano già attivato la domiciliazione con il precedente gestore sarà necessario sottoscrivere un nuovo mandato a favore di Aretusacque S.p.A., trattandosi di un nuovo soggetto gestore.

Proprio alla domiciliazione è legata anche un’importante agevolazione economica. Nella prima bolletta è previsto il versamento della prima rata del deposito cauzionale, una somma richiesta dalla normativa a garanzia degli obblighi contrattuali e del regolare pagamento del servizio. Il deposito cauzionale è restituito agli utenti che attivano la domiciliazione delle fatture, nelle modalità e nei casi previsti dalla regolazione di settore. In ogni caso, l’importo viene restituito alla cessazione del rapporto contrattuale con il gestore, previa verifica della regolarità della posizione dell’utenza. L’adesione alla domiciliazione consente quindi non soltanto di rendere più semplice e automatica la gestione dei pagamenti, ma anche di beneficiare della restituzione del deposito cauzionale.

Per consentire il corretto e immediato abbinamento del pagamento alla fattura, Aretusacque S.p.A invita gli utenti che non utilizzano la domiciliazione bancaria, a effettuare il pagamento esclusivamente tramite l’avviso pagoPA allegato alla bolletta.