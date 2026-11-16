Nuove email con allarmi bomba nelle scuole italiane, nessuna evacuazione

Nella mattinata di oggi, secondo quanto riporta Tgcom24, diverse scuole italiane hanno ricevuto una nuova email riguardante un allarme bomba.
“Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio – si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi – L’esplosione avverrà tra 40 minuti”.
In applicazione alla direttiva del Viminale, secondo quanto si apprende, nessun istituto è stato evacuato.