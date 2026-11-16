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Nuove email con allarmi bomba nelle scuole italiane, nessuna evacuazione

di Oriana Gionfriddo ·
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polizia scuola

Nella mattinata di oggi, secondo quanto riporta Tgcom24, diverse scuole italiane hanno ricevuto una nuova email riguardante un allarme bomba.


“Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio – si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi – L’esplosione avverrà tra 40 minuti”.

In applicazione alla direttiva del Viminale, secondo quanto si apprende, nessun istituto è stato evacuato.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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