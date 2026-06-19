Nuove Giornate Pediatriche a Siracusa: domani Gilistro con Lucangeli e Lavenia

Oggi e domani Siracusa ospita la 15ª edizione delle Nuove Giornate Pediatriche Siracusane, un appuntamento scientifico e culturale dedicato quest’anno al tema “Pediatria, Neuropsichiatria e Arte”. Per due giorni, all’Urban Center di Siracusa, in via Nino Bixio, medici, specialisti ed esperti si confronteranno sulle grandi sfide che interessano l’infanzia e l’adolescenza, approfondendo temi emergenti che stanno incidendo profondamente sul benessere dei più giovani e, più in generale, sul nostro tessuto sociale.

In particolare, sabato 20 giugno, alle 15.50, Carlo Gilistro – pediatra ed allergolo – interverrà nella sessione dedicata a “Tutto quello che c’è da sapere sulla dipendenza digitale. Decalogo per il pediatra, per le famiglie e ruolo delle istituzioni”, insieme a Giuseppe Lavenia e Daniela Lucangeli.

“Sarà un’importante occasione di aggiornamento, analisi e riflessione su fenomeni che riguardano sempre più da vicino famiglie, scuola e istituzioni, chiamate oggi a costruire nuove risposte educative e sociali“, anticipa Gilistro. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Vi aspetto con grande piacere e con l’entusiasmo di chi crede che conoscenza, prevenzione e confronto siano strumenti indispensabili per accompagnare la crescita delle nuove generazioni“.