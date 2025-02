Nuove regole per i Rifiuti: in Confindustria Siracusa incontro formativo sul registro digitale “RENTRi”

In vista dell’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRi (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) e della contestuale adozione del nuovo Registro digitale previsto per il 13 febbraio 2025, nonché delle sanzioni previste in base all’art. 258 del D.lgs n. 152/2006 per mancata o incompleta trasmissione al RENTRi dei dati dei registri di carico e scarico, si terrà nella sede di Confindustria Siracusa l’11 febbraio con inizio alle 9, una giornata informativa per accompagnare le imprese che dovranno adempiere alle proprie scritture ambientali servendosi di una nuova architettura normativa, procedurale e informatica.

L’apertura dei lavori sarà a cura del Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale. A seguire interverranno Caterina Quercioli Dessena, Presidente Comitato Piccola Industria di Confindustria Siracusa e Nestore De Sanctis, Presidente Sezione Ecologia e Ambiente di Confindustria Siracusa; Cesare Arangio Presidente Sezione Regionale Sicilia Albo Gestori Ambientali e Guido Barcellona Segretario della Sezione Regionale Sicilia Albo Gestori Ambientali e Segretario Generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

Seguiranno gli interventi di Maurizio Morvillo e Giovanni Dolce della segreteria regionale Sicilia Albo Gestori Ambientali che tratteranno il tema delle nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto e per la gestione dei registri cronologici di carico e scarico. Verranno trattati casi pratici con esempi concreti. Alle 13:00 la chiusura dei lavori.