Nuove risorse per l’Asp di Siracusa: 9 assistenti amministrativi assunti a tempo indeterminato

Un nuovo, importante tassello si aggiunge al potenziamento della dotazione organica dell’Asp di Siracusa con l’immissione in ruolo a tempo indeterminato di altri nove assistenti amministrativi mediante lo scorrimento della graduatoria di stabilizzazione dedicata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa ed in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

La cerimonia della firma dei contratti da parte del direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone alla presenza del direttore amministrativo Ornella Monasteri e del direttore delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio, è stata aperta dalla solenne lettura della formula del giuramento alla Repubblica, un rito che impegna i neoassunti ai doveri della Pubblica Amministrazione e ne sottolinea il ruolo cruciale a servizio della collettività.

“A tutti voi, assistenti amministrativi che oggi entrate ufficialmente nella grande famiglia dell’Azienda sanitaria di Siracusa – ha detto il direttore generale Alessandro Caltagirone – porgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro in questo nuovo percorso. Siamo particolarmente lieti di accogliervi nuovamente in Azienda, stavolta con la stabilità del ruolo, riconoscendo l’impegno e la professionalità che molti di voi hanno già dimostrato durante le fasi più critiche della pandemia. Avendo maturato i requisiti per il processo di stabilizzazione, il vostro reingresso a tempo indeterminato è funzionale al potenziamento e all’efficientamento dell’organizzazione aziendale. Vi esorto a operare con il massimo impegno, professionalità e, soprattutto, a tenere sempre in primo piano il senso di appartenenza all’Azienda, il senso di responsabilità nello svolgimento del servizio pubblico che, seppur di natura amministrativa, è strettamente correlato ad una buona sanità, perseguendo l’obiettivo comune di assicurare servizi di qualità improntati all’umanizzazione per la comunità della nostra provincia”