Nuove stabilizzazioni all’Asp di Siracusa: 5 medici, 50 infermieri e 2 educatori firmano i contratti

Altri 5 dirigenti medici delle aree di Oftalmologia, Psichiatria, Cardiologia, Medicina interna e Medicina trasfusionale, 50 infermieri professionali e 2 educatori professionali hanno sottoscritto i contratti di assunzione a tempo indeterminato all’Asp di Siracusa a completamento del processo di stabilizzazione avviato con apposito avviso di ricognizione, con scadenza il 1° luglio 2025, per il personale avente diritto ai sensi della legge 234 del 2021 e seguenti, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa ed in coe4renza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e dei criteri di priorità.

La cerimonia, aperta con la lettura da parte dei neoassunti della formula solenne del giuramento alla Repubblica, è stata presieduta dal direttore generale Alessandro Caltagirone, presenti i direttori sanitario e amministrativo Salvatore Madonia e Ornella Monasteri e il direttore delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio assieme ai suoi collaboratori e si è svolta nella sede della Formazione Permanente.

“Con queste nuove assunzioni diamo continuità e stabilità al lavoro di professionisti che da tempo garantiscono con impegno e competenza l’assistenza sanitaria ai cittadini – ha dichiarato il direttore generale Alessandro Caltagirone formulando ai neoassunti gli auguri di buon lavoro -. La riduzione del precariato rappresenta un passo importante per rafforzare i servizi sanitari e valorizzare le professionalità interne all’Azienda”.

Il direttore generale, quindi, ha sottolineato l’importanza che riveste l’umanizzazione dei servizi, la comunicazione nel rapporto con i pazienti e la fidelizzazione dei dipendenti: “Solo con la creazione di un forte legame emotivo e professionale con l’organizzazione – ha detto – si può generare nel personale l’amore per il proprio lavoro che si traduce nel riflesso all’esterno di una immagine di buona sanità. Siate sempre disponibili e rassicuranti nel rapporto personale con i pazienti poiché in un momento di fragilità e di debolezza, il vostro conforto, il vostro modo gentile e premuroso di comunicare, restituirà una percezione positiva dell’assistenza ricevuta nel percorso che il paziente sta vivendo in quel momento all’interno delle nostre strutture sanitarie. La Direzione aziendale è sempre pronta e disponibile ad ascoltare ogni vostra proposta per il raggiungimento del fine comune di rendere sempre più adeguata ed efficiente la risposta ai bisogni sanitari dei cittadini”.