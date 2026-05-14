Nuove tecniche di contabilità, al Comune di Siracusa un corso di alta formazione

Due dei maggiori esperti italiani di finanza e contabilità degli enti locali sono i relatori di un seminario che da stamattina, nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio, impegna circa 200 dipendenti comunali di Siracusa e di altri centri della provincia. L’incontro, che rientra nei percorsi di formazione professionale obbligatoria per il personale della pubblica amministrazione, si concluderà stasera alle 17,30.

I due relatori sono Francesco Delfino, consulente, docente nei master universitari e nei corsi di formazione, e Ivana Rasi, dirigente dell’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni nel ministero dell’Economia. Il seminario è dedicato al rendiconto a alla “contabilità Accrual”, il sistema basato sulla competenza economica e che non si limita a registrare i flussi di cassa ma offre una visione precisa della situazione patrimoniale dell’ente pubblico in un determinato momento.

Il corso è stato organizzato, di concerto, dall’Ufficio formazione del Comune e dal ragioniere generale Carmelo Lorefice. «Con l’Accrual – spiega – possiamo misurare quanto valore pubblico l’ente crea con le risorse dei cittadini. In questo modo, la contabilità si trasforma da mero adempimento burocratico in strumento di governance e il funzionario in un analista strategico. Oggi siamo qui per apprendere e confrontarci. Siracusa – conclude Lorefice – vuole essere in prima linea in questo percorso di modernizzazione offrendo un laboratorio di idee e buone pratiche per tutta la pubblica amministrazione locale».

A fare gli onori di casa sono stati il direttore generale, Giorgio Giannì, e la segretaria generale, Danila Costa, che ha evidenziato come «la formazione professionale può contribuire a migliorare la capacità amministrativa dell’Ente con ricadute positive sulla comunità».