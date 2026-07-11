Nuovi agenti di Polizia a Siracusa, il Siulp: “Segnale positivo, ma servono anche rinforzi alle specialità”

Quarantasei nuovi agenti della Polizia di Stato in arrivo nella provincia di Siracusa. È quanto comunica il Siulp, che accoglie con soddisfazione la decisione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di rafforzare gli organici del territorio.

Nel dettaglio, dieci agenti saranno assegnati alla Questura di Siracusa, due all’Ufficio Immigrazione e i restanti trentaquattro verranno distribuiti tra i sei Commissariati distaccati della provincia.

“Accogliamo con favore questa prima apertura e l’attenzione rivolta al nostro territorio“, commenta il segretario provinciale del Siulp, Tommaso Bellavia, sottolineando però come il potenziamento degli organici rappresenti solo uno degli aspetti sui quali è necessario intervenire.

Il sindacato richiama infatti l’attenzione anche sulla questione delle risorse economiche necessarie per il pagamento degli straordinari arretrati. “Stiamo ancora aspettando i fondi per poter liquidare gli straordinari spettanti alle poliziotte e ai poliziotti di Siracusa e provincia, arretrati ormai da due anni“, evidenzia Bellavia.

Il Siulp ritiene inoltre indispensabile un ulteriore rafforzamento delle specialità della Polizia di Stato presenti sul territorio, chiedendo maggiori risorse per la Polizia Stradale – nelle sedi di Siracusa, Noto e Lentini – oltre che per la Polizia Postale, la Polizia di Frontiera e la Polizia Ferroviaria.

Per il sindacato, dunque, l’arrivo dei nuovi agenti rappresenta un primo segnale positivo, ma resta necessario completare il percorso di potenziamento degli organici e garantire adeguate risorse economiche e operative agli uffici della provincia.