Nuovi attraversamenti pedonali rialzati a Siracusa, al via i lavori

Il consigliere comunale Matteo Melfi annuncia l’approvazione all’unanimità, nella quarta commissione consiliare, dell’ordine del giorno da lui presentato per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in diversi punti della città.

Tra le aree prioritarie individuate vi è la zona di Viale Tunisi, nota per il traffico veicolare ad alta velocità che ha purtroppo causato diversi incidenti, alcuni dei quali mortali. L’intervento mira a garantire una maggiore sicurezza stradale e a tutelare pedoni e automobilisti.





I lavori inizieranno proprio domani e partiranno dai seguenti punti: viale Tunisi ai civici 12 e 72, via Carlo Forlanini al civico 22, Piazza Cosenza al numero 1, Piazza Caduti del Conte Rosso (in sostituzione dei pedonali esistenti), via Alcibiade al numero 8, via Antonello da Messina al numero 43, via Grotta Santa al civico 105

“Sono orgoglioso di aver portato questo tema all’attenzione della commissione – dichiara il consigliere Melfi – e ringrazio il presidente Angelo Greco e i componenti della quarta commissione per l’ottimo lavoro svolto. L’ordine del giorno è stato ampliato includendo altre zone della città che necessitano di interventi simili.”

Questo risultato rappresenta un passo importante verso una città più sicura e attenta alle esigenze dei cittadini.