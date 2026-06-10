Nuovi Intercity sullo Stretto. Cannata (FdI): “Altro passo per avvicinare la Sicilia al resto d’Italia”

“L’entrata in servizio dei nuovi elettrotreni Intercity sullo Stretto rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare i collegamenti della Sicilia con il resto del Paese. Ogni innovazione che rende più efficiente la mobilità è una buona notizia per cittadini, studenti, lavoratori, imprese e per il turismo.” Lo dichiara il deputato nazionale vicepresidente della commissione bilancio di Fratelli d’Italia Luca Cannata.

“Per troppo tempo la Sicilia ha dovuto fare i conti con ritardi infrastrutturali che hanno limitato opportunità di crescita e sviluppo – dice -. Per questo ogni intervento che contribuisce a rendere più moderni ed efficienti i collegamenti va nella giusta direzione e merita di essere valorizzato. I nuovi convogli renderanno più efficienti i collegamenti ferroviari che interessano l’intera Isola, da Siracusa a Palermo, migliorando l’integrazione della Sicilia con il resto del Paese e offrendo servizi sempre più moderni a cittadini, studenti, lavoratori e turisti. Il lavoro che il Governo Meloni sta portando avanti sulle infrastrutture strategiche e sui collegamenti tra la Sicilia e il resto d’Italia va esattamente in questa direzione: ridurre i divari storici e garantire pari opportunità di sviluppo ai territori. Naturalmente questo è un ulteriore tassello di un percorso più ampio che deve proseguire. La Sicilia ha bisogno di infrastrutture moderne, collegamenti sempre più efficienti e investimenti capaci di rafforzarne la competitività. Continueremo a lavorare affinché l’Isola sia sempre più connessa, attrattiva e protagonista nel Mediterraneo.”