Nuovo appuntamento alla Cisl di Siracusa per la rassegna “Pensa alla Salute”

Nuovo appuntamento lunedì 27 Aprile con inizio alle 17 alla sala “Giulio Pastore” della Cisl, in via Arsenale, per la rassegna “Pensa alla Salute”: un percorso guidato dai nostri specialisti, promosso dalla Fnp, La federazione nazionale dei pensionati della Cisl di Siracusa e Ragusa, insieme all’Anteas, l’Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà.

L’incontro è dedicato all’angolo delle analisi e sarà coordinato da Rosetta Carrubba, biologa, specialista in microbiologia, che affronterà le potenzialità e l’importanza che le tecniche diagnostiche microbiologiche rivestono per il paziente. “Focus” particolare sarà individuato sulla diagnosi precoce e sul trattamento delle malattie infettive.

Ad introdurre i lavori sarà il segretario generale della Fnp Cisl Siracusa Ragusa, Antonio Nicosia che ha sottolineato come sia fondamentale la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della conoscenza delle principali tematiche che investono la terza età, per garantire un elevato grado di welfare, contribuendo per questa fascia, ad accrescere contestualmente la qualità del livello di vita.