Nuovo assalto a un bancomat, il sindaco di Buccheri: “conferma che i controlli vanno potenziati”

Tentato furto nella notte ai danni di un bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena di Sortino. Ignoti hanno cercato di asportare lo sportello automatico, ma il colpo non è andato a segno e i malviventi sono stati costretti alla fuga. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei comuni della zona montana siracusana. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, il cui comune era stato teatro, solo poche settimane fa, di un furto analogo, messo a segno con l’utilizzo di una pala meccanica per sradicare un bancomat.

“È l’ennesima conferma del fatto che i controlli e il presidio del territorio vadano necessariamente potenziati – ha dichiarato Caiazzo –. La zona montana è sotto attacco, con eventi mai accaduti in passato, che stanno creando un allarme sociale sempre crescente. I cittadini cominciano ad avere paura e non avvertono più la presenza dello Stato a loro tutela”.

Il primo cittadino di Buccheri sottolinea come le misure attuali non siano sufficienti: “Bene il primo approccio di controlli del territorio, ma non mi stancherò di ripeterlo: i servizi notturni devono essere necessariamente garantiti in tutte le caserme dei carabinieri presenti nei comuni. In orario notturno le caserme devono essere presidiate con personale sufficiente a svolgere i servizi“.

Intanto, a Sortino, proseguono le attività investigative per chiarire modalità e responsabilità del tentato furto, mentre cresce la richiesta di maggiore sicurezza da parte delle comunità locali.