Un boato nel cuore della notte ha svegliato Sortino. Un ordigno esplosivo è stato fatto detonare davanti al bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena, nel tentativo di asportare lo sportello automatico. Il colpo, messo in atto con una tecnica già utilizzata nelle scorse settimane a Palazzolo Acreide, fortunatamente non è andato a segno, ma l’esplosione ha causato ingenti danni alla struttura.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’azione criminale. Gli accertamenti sono in corso anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio ha destato forte preoccupazione in paese. “La comunità è sotto choc – ha dichiarato il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato – perché i nostri centri non sono abituati a questo tipo di attività criminale. Investirò il prefetto della vicenda, anche se ci eravamo già sentiti per i precedenti episodi avvenuti nel territorio“.

Sulla stessa linea anche il deputato regionale e consigliere comunale di Sortino, Carlo Auteri: “La città si sveglia vivendo un brutto momento. Esprimo grande sostegno alle forze dell’ordine. Domani mi recherò dal prefetto perché è arrivato il momento di dire basta: le comunità devono essere lasciate tranquille“.

L’ennesimo tentativo di assalto a uno sportello bancomat riaccende così l’attenzione sul tema della sicurezza nei piccoli centri della provincia, già scossi nelle ultime settimane da episodi analoghi.