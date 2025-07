Nuovo assetto del coordinamento cittadino di FdI: insediati i nuovi componenti

Si è svolta nella serata di ieri nella sede di corso Gelone a Siracusa, la riunione del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Siracusa, convocata per formalizzare l’ingresso di nuovi componenti che completano il plenum dell’organismo cittadino del partito. Entrano nel direttivo Sebastiano Nastasi, Francesco Marrone e Umberto Vanella.

“Durante la riunione sono stati affrontati numerosi temi legati alle problematiche e alle esigenze del nostro territorio e il recente rimpasto in giunta comunale, nella piena consapevolezza della responsabilità politica che Fratelli d’Italia ha assunto con il crescente consenso ottenuto in città – racconta il segretario cittadino Paolo Romano -. Tra i punti principali all’ordine del giorno anche l’avvio delle prossime nomine dei Dipartimenti Tematici cittadini che in collaborazione con il coordinamento provinciale costituiranno un fondamentale strumento di lavoro per l’elaborazione di proposte concrete e per il radicamento territoriale del partito. È stata inoltre annunciata l’organizzazione di un corso di formazione politica, aperto a tutti i cittadini e completamente gratuito, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni, formare una classe dirigente consapevole e alimentare il dibattito culturale e politico sul futuro della nostra comunità”.