Nuovo atto intimidatorio a Siracusa, Gilistro (M5S): “Criminalità sempre più tracotante”

Nuovo episodio di intimidazione ai danni di un’impresa siracusana, colpita per la seconda volta nel giro di una settimana. Un segnale allarmante che riaccende i riflettori sulla pressione esercitata dal racket e sulla recrudescenza di fenomeni criminali nel territorio.

A intervenire sull’accaduto è stato l’onorevole Carlo Gilistro, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, che ha definito l’episodio «il più chiaro e inequivocabile segnale di una criminalità sempre più tracotante e pericolosa». Secondo Gilistro, non può più bastare il solo, seppur encomiabile, lavoro svolto da forze dell’ordine e magistratura.

«Serve un nuovo patto civico tra cittadini e istituzioni – ha dichiarato – per una profonda e autentica assunzione di responsabilità, individuale e collettiva». Un richiamo forte alla partecipazione attiva della società civile, affinché si torni a rimettere al centro il valore della denuncia e della legalità.

Il deputato regionale ha inoltre ricordato come, all’indomani delle stragi mafiose del 1992, anche nel Siracusano si fosse avviato un importante risveglio delle coscienze, capace di produrre risultati concreti nella lotta alla criminalità organizzata. Un percorso che oggi, secondo Gilistro, deve essere rilanciato con decisione.

«Le esplosioni cadenzate delle ultime settimane – ha concluso – sono una sveglia che nessuno può più ignorare». Un appello chiaro a non abbassare la guardia e a reagire in modo compatto contro ogni forma di intimidazione.