Nuovo avviso di conclusione indagini a Galvagno: falso e truffa per lui e l’autista. Contestati anche viaggi a Siracusa

La procura della Repubblica di Palermo ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, al quale vengono contestati, oltre alla corruzione e al peculato, anche i reati di truffa e falso. Il nuovo provvedimento – sottoscritto dai sostituti Felice De Benedittis e Andrea Fusco – sostituisce il provvedimento di chiusura delle indagini notificato a luglio e riguarda, oltre ai fatti precedenti, in particolare l’uso dell’auto blu, una Audi A6, per fini non istituzionali. Per questa ragione il provvedimento di chiusura indagini riguarda anche l’autista di Galvagno, assistente parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana con funzioni di autista, Roberto Marino, al quale vengono contestati circa 150 viaggi “per fini personali” compiuti da febbraio 2024 a dicembre dello stesso anno. Numerosi i presunti falsi contestati in concorso sia a Marino sia a Galvagno. Il primo avrebbe compilato falsi fogli di missione, controfirmati dal secondo. C’è anche la truffa – per spese mai sostenute tra rimborsi spese e diaria (dall’autista) – che avrebbe così indotto in inganno anche il personale dell’Ars. Gi indagati hanno 20 giorni, dal momento della notifica, per presentare memorie difensive o per chiedere di essere interrogati dal pm. Dopo la Procura dovrà rivolgersi al gip per chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

“Consegna fiori e ritiro prodotti alimentari”. “Trasporto generi alimentari per conto di Galvagno”. “Acquisto bevanda per Galvagno”. “Consegna di uno zaino a Laura Ardizzone“. Sono alcune delle voci che la procura di Palermo contesta al presidente dell’ARS.

Peculato, truffa e falso sono i reati che, per Galvagno, si aggiungono alla lunga lista di condotte contestate, già notificata al numero uno del Parlamento dell’Isola, il più antico del mondo. Nel mirino dei pm l’utilizzo dell’auto blu, in parte oggetto delle accuse già note. Adesso però la Guardia di Finanza ha elencato 60 episodi in cui l’auto di servizio sarebbe stata “piegata” a usi impropri, personali anche dell’autista Marino, che la prendeva per andare dal proprio medico o per trasportare “beni per il figlio“. Oppure per andare e tornare dall’abitazione di Altofonte (Palermo), fare spese, condurre con sé familiari, per un totale di circa 130 episodi registrati dal 15 febbraio al 4 dicembre 2024. A Marino vengono contestati anche una serie di falsi, collegati a dichiarazioni di spese mai affrontate o solo in parte sostenute: si tratta di spostamenti nella zona di residenza di Galvagno, la città e la provincia di Catania o la Sicilia orientale, Taormina (Messina), Siracusa e altre località, Enna, Piazza Armerina (Enna) e Terrasini (Palermo). A entrambi poi, tra gennaio 2024 e gennaio 2025, vengono addebitati altri 24 episodi con spese non sostenute ma dichiarate per 120 euro in media alla volta. L’ingiusto profitto delle truffe, secondo l’accusa, consisterebbe in totale in 19.277,37 euro (di cui 12.849 a titolo di rimborso spese e 6.528,37 a titolo di diaria).