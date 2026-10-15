Nuovo bus a Priolo per potenziare il servizio di trasporto urbano

Attualità · Mobilità

Importante novità a Priolo Gargallo per il trasporto pubblico cittadino. L’Amministrazione Comunale ha annunciato l’acquisto e l’entrata in funzione di un nuovo autobus destinato a potenziare la rete di trasporto locale. Il mezzo è stato consegnato questa mattina al sindaco Gianni, alla presenza dell’assessore Pulvirenti.

“L’iniziativa – spiegano il sindaco Pippo Gianni e l’Assessore Maria Grazia Pulvirenti – nasce con un duplice obiettivo: migliorare la qualità del servizio a favore dei cittadini, con particolare attenzione alle persone con ridotta mobilità, e ottimizzare i costi di gestione, garantendo un risparmio per le casse comunali. Un investimento concreto, che conferma l’attenzione della nostra Amministrazione alle esigenze della comunità e l’impegno nel rendere il trasporto cittadino sempre più efficiente e accessibile”.