Nuovo Codice della strada, ecco cosa cambia per automobilisti, rider e motociclisti

Attualità · Consiglio ministri

Multe un po’ più leggere, ma nessuna indulgenza per chi mette in pericolo gli altri sulla strada. È la direzione del nuovo Codice della strada, che ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri. Il testo è frutto della revisione voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dopo un confronto con oltre cento operatori e associazioni del settore.

Le multe scendono

Il ministero spiega che le sanzioni vengono riordinate e arrotondate verso il basso. Inoltre si ferma l’aggiornamento automatico all’inflazione, che finora scattava ogni due anni. Le multe minime più comuni passano da 26 a 25 euro e da 42 a 40 euro, mentre quelle da 83 e 87 euro scendono a 80.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Le principali novità

Senza assicurazione, il veicolo si ferma. Chi circola senza la Rc auto, cioè la copertura per i danni causati agli altri, non potrà più usare il veicolo, a tempo indeterminato.

Casco e targa per le e-bike dei rider. L’obbligo riguarda le bici elettriche più potenti usate per le consegne. Restano escluse le normali bici a pedalata assistita, con una potenza fino a 0,25 kW.

Patente e libretto possono restare a casa. Non sarà più obbligatorio portarli con sé, perché le forze dell’ordine potranno controllarli online.

Minicar truccate, sanzioni più dure. Le minicar spesso vengono modificate per superare i 45 km orari previsti dalla legge. Oltre alla multa e al fermo del mezzo, arriva anche il divieto di circolare per 30 giorni.

Targhe personalizzate per le auto d’epoca. I veicoli storici potranno avere una targa del periodo in cui sono stati costruiti, anche con la stessa combinazione di lettere e numeri, se non è già usata da un altro veicolo.

Moto in corsia d’emergenza. In autostrada i motociclisti potranno usarla in caso di incidenti o code. È previsto anche un programma per installare barriere di protezione per chi va in moto.

Monopattini, stop quando sono un pericolo. Sarà vietato circolare in monopattino elettrico quando si intralciano o si mettono a rischio i pedoni.

Bus e camion fino a 70 anni. Per chi guida per lavoro con le patenti professionali (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), il limite di età sale da 68 a 70 anni, con una visita di controllo ogni due anni.

Verbali notificati più in fretta. Quando un’infrazione viene rilevata a distanza, per esempio con una telecamera, i Comuni avranno 45 giorni per notificare la multa, invece di 90.





Cosa non c’è più

Nel testo definitivo non compare la patente B a 17 anni, che era prevista nella prima bozza. È stata eliminata per volontà di Salvini, che ha indicato come priorità «la sicurezza e una condotta consapevole alla guida». Sono saltate anche le multe per i pedoni che usano lo smartphone mentre attraversano la strada.

Stranieri e contrassegno disabili

Il nuovo Codice prova anche a recuperare le multe non pagate dagli automobilisti stranieri. Introduce inoltre l’obbligo di un’assicurazione secondo le regole italiane per i veicoli stranieri che restano in Italia per più di 30 giorni.

Cambia anche la gestione del contrassegno europeo per le persone con disabilità. Tutti i Comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale, così il contrassegno sarà riconosciuto in tutta Italia. I Comuni che non lo faranno non potranno usare le telecamere per multare le infrazioni nei parcheggi riservati e nelle Ztl.

“Introduciamo l’obbligo per i Comuni di aderire alla piattaforma nazionale dei contrassegni, per rendere il sistema più semplice ed efficace – spiega la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli – È una misura necessaria per permettere alle persone con disabilità di muoversi e viaggiare senza dover chiedere ogni giorno, in ogni Comune, l’autorizzazione per entrare nelle zone a traffico limitato”