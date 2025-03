A Enna Nuovo Consiglio direttivo di Federmanager Sicilia: il siracusano Carmelo Di Noto eletto consigliere Con circa 180 mila manager, quadri apicali, alte professionalità, in servizio e in pensione, e con 55 sedi in tutto il territorio nazionale, Federmanager è l’associazione maggiormente rappresentativa nel mondo della dirigenza Link copiato!

