Nuovo incendio Ecomac. Giansiracusa: “situazione sotto controllo”. Il Pd: “sgombero e bonifica immediata”

“Vogliamo rassicurare la popolazione e le comunità della provincia che stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in costante raccordo con le autorità competenti. La Prefettura ci ha comunicato che l’incendio è stato prontamente domato e che la situazione è sotto controllo. L’Arpa ha inoltre escluso la necessità di particolari misure di cautela e l’evento appare circoscritto”. Queste le parole del presidente del Libero consorzio, Michelangelo Giansiracusa, dopo che nel pomeriggio di ieri si è verificato un ulteriore fenomeno incendiario all’impianto di Ecomac.

“Un sentito ringraziamento va alla Prefettura per il tempestivo coordinamento dell’intervento e per la pronta attivazione di tutte le strutture competenti – dice – Grazie ai Vigili del Fuoco, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile e a quanti si sono adoperati con professionalità e dedizione per la risoluzione dell’emergenza”.





Intanto la segreteria provinciale del Partito Democratico di Siracusa esprime profonda preoccupazione per il nuovo incendio sviluppatosi all’interno dello stabilimento. “Si tratta dell’ennesimo rogo che conferma un’evidente mancanza di sicurezza nella gestione dell’impianto e dei rischi connessi agli incendi. A questo si aggiunge l’enorme pericolo di inquinamento per la popolazione, reso ancora più grave dalla vicinanza dell’impianto agli altri stabilimenti industriali presenti nell’area – dicono Piergiorgio Gerratana, segretario provinciale, e Giusy Genovesi, responsabile Ambiente, Territorio, Agricoltura nella segreteria provinciale – Riteniamo inaccettabile che il territorio e i cittadini continuino ad essere esposti a simili emergenze senza risposte concrete e definitive. Per questo chiediamo con forza: lo sgombero immediato di tutti i rifiuti presenti nello stabilimento; la bonifica integrale e urgente dell’area, per mettere in sicurezza il sito ed evitare ulteriori episodi di rischio ambientale e sanitario”.

La segreteria provinciale del Partito democratico inoltrerà formale richiesta di incontro ufficiale con il prefetto di Siracusa, al fine di sollecitare azioni rapide, incisive e coordinate che restituiscano serenità e tutela al nostro territorio con monitoraggi e controlli sull’area industriale.