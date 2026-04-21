Nuovo ospedale di Siracusa, Alicata: “Opera finalmente finanziata, impegni mantenuti”

“Il nuovo ospedale è stato interamente finanziato. Un risultato che arriva dopo anni di lavoro e impegni concreti, nonostante lo scetticismo che ha accompagnato l’intera vicenda”. Con una nota inviata alla redazione, Bruno Alicata, già senatore di Forza Italia, interviene nel dibattito sul nuovo nosocomio di Siracusa, rivendicando il percorso politico e istituzionale che ha portato al completamento della copertura finanziaria dell’opera.

Alicata ripercorre le diverse fasi che hanno caratterizzato l’iter, segnato – secondo la sua ricostruzione – da critiche e dubbi. “Dapprima – scrive – si è discusso sulla classificazione dell’ospedale, tra primo e secondo livello, con il centrodestra impegnato per ottenere il riconoscimento più adeguato al territorio, anche grazie al lavoro di Stefania Prestigiacomo”.

Non sono mancate, aggiunge, polemiche sulla localizzazione della struttura, con contestazioni sull’area individuata nei pressi dello svincolo per Catania lungo la SS124, ritenuta invece strategica per servire l’intera provincia. Nel corso degli anni, prosegue Alicata, “piuttosto che svolgere un ruolo di critica costruttiva, molti hanno dato l’impressione di tifare per il fallimento del progetto”, mentre le istituzioni coinvolte continuavano a portare avanti l’iter amministrativo.

L’ex senatore sottolinea in particolare il passaggio che ha consentito di accelerare le procedure, richiamando il modello adottato per la ricostruzione del Ponte Morandi, con la nomina di un commissario straordinario per ridurre tempi e burocrazia.

Dal sit-in del 2019 sotto l’assessorato regionale alla Salute, fino agli impegni assunti dai governi regionali e nazionali, Alicata evidenzia “la continuità dell’azione politica che ha portato oggi al finanziamento completo dell’opera”.

“Risulta innegabile – conclude l’ex senatore azzurro – l’impegno mantenuto da una parte politica per un’infrastruttura fondamentale per la collettività siracusana”.