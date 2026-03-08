Nuovo ospedale di Siracusa, audizione all’Ars dell’assessore Faraoni. Gilistro: “Servono atti concreti”

Mercoledì 11 marzo l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, sarà ascoltata in audizione dalla Commissione Salute dell’Ars per fare chiarezza sull’iter relativo alla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

A darne notizia è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro, che nei giorni scorsi aveva chiesto la convocazione urgente dell’assessore. All’audizione sono stati invitati anche il commissario straordinario per il nuovo ospedale di Siracusa, i vertici dell’Asp aretusea e i rappresentanti del Comune di Siracusa.

“Sarà l’occasione per capire realmente a che punto si trova l’iter per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. Oltre alle rassicurazioni verbali, che ormai lasciano il tempo che trovano, mi auguro che vengano prodotti documenti concreti che dimostrino l’effettivo avanzamento verso la gara d’appalto”, dichiara Gilistro.

Il parlamentare regionale non nasconde le sue preoccupazioni sul destino dell’opera. “È il momento di capire, una volta per tutte, se questo governo regionale vuole o non vuole dotare la provincia di Siracusa di un nuovo ospedale. L’attuale Umberto I – ricordo alla politica palermitana – risale al 1958”.

Secondo l’esponente del Movimento 5 Stelle non c’è più tempo per annunci senza seguito.

“Si è perso già troppo tempo. Il nuovo ospedale non è una bandiera politica, ma un diritto dei cittadini della provincia di Siracusa. La sanità delle province vicine, che ha preso l’abitudine di approfittare della debolezza strutturale del sistema sanitario aretuseo, si metta l’anima in pace. Il nuovo ospedale di Siracusa deve essere realizzato subito e deve essere un Dea di II livello. Non esistono alternative o compromessi al ribasso. In caso contrario, siamo pronti alla protesta. Siracusa ha esaurito la pazienza e non ha più voglia di aspettare”

Parallelamente prosegue anche l’azione coordinata con il parlamentare Filippo Scerra per l’attivazione di un tavolo tecnico provinciale composto dalla deputazione politica siracusana – regionale e nazionale – dal commissario straordinario Monteforte e dai sindaci che vorranno aderire.

Uno strumento di controllo e pressione a livello territoriale, in raccordo con Roma e Palermo.

“Dobbiamo essere uniti e superare anche eventuali errori commessi in questi anni. Individuiamo dove sono le strettoie e torniamo a spingere compatti l’iter verso la gara d’appalto. Il che – spiega Scerra – significherebbe riuscire finalmente a sbloccare un percorso complesso e pluriennale, finora costellato di ostacoli”