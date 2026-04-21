Nuovo ospedale di Siracusa, Auteri: “un risultato concreto, la Regione ha fatto la sua parte accanto allo Stato”

Il nuovo ospedale di Siracusa va avanti e compie un passaggio decisivo, atteso da anni dal territorio. Una notizia che viene salutata con soddisfazione dal deputato regionale Carlo Auteri, che sottolinea il lavoro istituzionale portato avanti in questi mesi all’Assemblea regionale siciliana insieme ai colleghi parlamentari del territorio.

“Il nuovo ospedale di Siracusa si farà – dichiara Auteri – È un risultato importante, atteso da troppo tempo, che oggi prende finalmente forma grazie a un lavoro politico e istituzionale serio, concreto e costante”. Il deputato regionale evidenzia come, a differenza di quanto avviene normalmente per opere di questo tipo, finanziate quasi esclusivamente con fondi statali, nel caso del nuovo ospedale di Siracusa vi sia stato anche un intervento diretto della Regione Siciliana, che ha concorso al percorso di copertura e sostegno dell’opera.

“Di solito gli ospedali vengono realizzati con fondi interamente statali. In questo caso, invece, la Regione ha fatto la sua parte e questo va detto con chiarezza – aggiunge -. È giusto riconoscere il ruolo avuto dall’Ars, dai deputati regionali del territorio e dal governo regionale nel sostenere un’opera fondamentale per la provincia di Siracusa”. Il parlamentare regionale richiama anche il lavoro svolto assieme agli onorevoli Giuseppe Carta e Riccardo Gennuso, rivendicando un’azione condivisa sul dossier sanitario siracusano.

“Questo risultato è stato costruito anche grazie al lavoro portato avanti all’Assemblea regionale siciliana insieme ai colleghi deputati di maggioranza del territorio, Carta e Gennuso – sottolinea -. Ognuno ha contribuito, nel proprio ruolo, a mantenere alta l’attenzione su un’infrastruttura strategica che Siracusa non poteva più permettersi di rinviare”. Auteri ringrazia inoltre il presidente della Regione Renato Schifani e il Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni, sottolineando la convergenza istituzionale che ha consentito di arrivare a questo passaggio: “Un grazie va al presidente Renato Schifani, che ha sostenuto con determinazione questo percorso, e al Governo guidato da Giorgia Meloni, che ha dato risposte concrete. Quando i diversi livelli istituzionali collaborano davvero, i risultati arrivano”. Infine, il deputato regionale affonda sul piano politico, replicando a chi mette in dubbio il lavoro svolto. “Mentre qualcuno continua a insinuare che non si lavori, noi continuiamo a portare risultati veri per il territorio – conclude -. Le polemiche lasciano il tempo che trovano. I fatti, invece, restano. E il fatto politico e amministrativo di oggi è che Siracusa vede finalmente avanzare una delle opere più importanti per il proprio futuro sanitario”.