Nuovo ospedale di Siracusa, Cannata (FdI): “Basta polemiche. Si deve fare e il percorso va avanti”

“Mentre qualcuno continua ad alimentare polemiche e propaganda, il lavoro vero per il nuovo ospedale di Siracusa procede con atti concreti e passaggi amministrativi ben definiti. In questa fase si attende dalla Regione l’ultimo riscontro tecnico richiesto dal Ministero della Salute relativo ad alcuni adempimenti previsti dalla normativa sui fondi di edilizia sanitaria, in particolare per quanto riguarda la quota destinata allo sviluppo della telemedicina e dei servizi sanitari digitali. Si tratta di un passaggio amministrativo necessario per completare la procedura”. A dirlo è il vicepresidente della Commissione Bilancio Luca Cannata, sulla procedura inerente il nuovo ospedale di Siracusa. “Sto seguendo personalmente, passo dopo passo, l’iter dell’opera – sottolinea il parlamentare FdI -. Assieme alle strutture del Ministero della Salute e al commissario straordinario per la realizzazione del nuovo ospedale, l’ingegnere Monteforte”.

Proprio in questi giorni si è svolta una riunione di allineamento tra Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione Siciliana per completare gli ultimi passaggi tecnici necessari alla sottoscrizione dell’addendum all’accordo di programma.

“Desidero anche sottolineare il lavoro che stanno portando avanti le strutture del Ministero della Salute, con i direttori e i dirigenti della Direzione generale della programmazione sanitaria, in stretto coordinamento con le strutture tecniche del Ministero dell’Economia e delle Finanze – aggiunge Cannata – che stanno seguendo con attenzione e operatività tutti i passaggi amministrativi necessari per arrivare alla definizione dell’accordo. Va chiarito anche un passaggio importante. Nel corso dell’istruttoria è stata rimodulata la copertura finanziaria dell’intervento: una quota di circa 47,8 milioni di euro, inizialmente prevista a carico dell’ASP di Siracusa, è stata successivamente coperta attraverso ulteriori risorse statali nell’ambito dei fondi per l’edilizia sanitaria previsti dall’articolo 20 della legge 67 del 1988. Questo aggiornamento amministrativo ha richiesto alcune verifiche tecniche e ha comportato tempi aggiuntivi”.

Il quadro economico complessivo è chiaro: 353.423.304,58 euro a carico dello Stato; 18.601.226,56 euro a carico della Regione Siciliana.

“Parliamo quindi di un investimento complessivo di oltre 372 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, con il 95% delle risorse garantite dallo Stato – conclude -. Il Governo Meloni, attraverso il lavoro del Ministero della Salute e in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è pronto a garantire la copertura finanziaria dell’opera, una volta completato l’iter amministrativo che porterà alla sottoscrizione dell’addendum all’accordo di programma, dimostrando responsabilità per dotare siracusa di una struttura sanitaria all’altezza delle esigenze del territorio. Io sono abituato a lavorare sui fatti e sugli atti amministrativi, non sulle polemiche quotidiane. Il percorso è tracciato e procede secondo le procedure previste. L’obiettivo resta uno solo: realizzare il nuovo ospedale di Siracusa e garantire ai cittadini una sanità moderna ed efficiente”.