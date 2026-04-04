Nuovo ospedale di Siracusa, Cannata (FdI): “Firmati gli atti dal ministro alla Salute, l’iter prosegue. avanti con responsabilità”

“Il percorso per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa prosegue con atti concreti e passaggi amministrativi ben definiti. Il ministro della Salute ha firmato gli atti che sono stati trasmessi al ministero dell’Economia e delle Finanze per le verifiche tecniche previste e procedere alla firma dell’accordo contrattuale quadro”. Lo dichiara il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, che segue da vicino l’iter dell’opera.

“Si entra adesso in una fase tecnica fondamentale, necessaria per la verifica della congruità economico-finanziaria e della completezza della documentazione. A seguire, si procederà con l’addendum all’Accordo di Programma e con i successivi passaggi autorizzativi fino alla realizzazione dell’opera”.

E aggiunge: “Si tratta di un investimento rilevante, sostenuto in larga parte da fondi statali nell’ambito dell’edilizia sanitaria (ex art. 20), con una quota residuale a carico della Regione Siciliana. Un impegno concreto dello Stato per il territorio, che dimostra la volontà di arrivare finalmente alla costruzione del nuovo ospedale”.

Si parla di un investimento complessivo di circa 400 milioni di euro, sostenuto per circa il 95% da risorse statali e per il restante 5% dalla Regione Siciliana, a seguito di una variazione intervenuta proprio da parte della Regione. In termini concreti, oltre 350 milioni sono garantiti dallo Stato e circa 20 milioni dalla Regione.

“Ogni fase richiede tempi tecnici precisi, che vanno rispettati per garantire un risultato solido e definitivo. Il lavoro è seguito passo dopo passo, in raccordo con tutte le strutture competenti – conclude Cannata -. È il momento di superare le polemiche e concentrarsi sulla responsabilità istituzionale. Siracusa attende da troppo tempo quest’opera strategica e oggi il percorso è tracciato con chiarezza. La salute dei cittadini viene prima di tutto ed è al centro della mia azione quotidiana. Continuerò a seguire ogni fase dell’iter affinché si arrivi rapidamente alla realizzazione di una struttura moderna, efficiente e all’altezza delle esigenze del territorio”.