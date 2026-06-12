Nuovo ospedale di Siracusa, Cannata (FdI): “Firmato addendum, un altro passo avanti”

“Con la firma ieri del protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana per la sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo di Programma si compie un ulteriore e importante passo avanti verso la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, un’opera attesa da decenni dal territorio”. Lo dichiara il deputato nazionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, Luca Cannata.

“Si tratta di un atto fondamentale che consente di proseguire il percorso amministrativo e di consolidare il quadro economico-finanziario necessario alla realizzazione dell’opera – spiega -. Un altro tassello concreto che si aggiunge a un iter complesso, seguito con attenzione e determinazione”.

L’Addendum si inserisce all’interno di un investimento complessivo di circa 400 milioni di euro per il nuovo ospedale di Siracusa, con una copertura finanziaria garantita per circa il 95% dallo Stato e per il restante 5% dalla Regione Siciliana. “Numeri che testimoniano la rilevanza dell’opera e l’importante contributo assicurato a livello nazionale per la sua realizzazione – aggiunge Cannata -. Da deputato nazionale della provincia e da vicepresidente della Commissione Bilancio ho seguito personalmente ogni fase di questo percorso, lavorando insieme al Commissario straordinario Guido Monteforte e alle istituzioni coinvolte per accompagnare un iter particolarmente articolato e superare le criticità che si sono presentate nel tempo. L’obiettivo è sempre stato uno: garantire alla provincia di Siracusa una struttura moderna, efficiente e all’altezza delle esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari”.



“È giusto condividere ogni risultato raggiunto e aggiungere, passo dopo passo, atti concreti a un percorso che oggi vede il nuovo ospedale sempre più vicino – sottolinea -. La salute dei cittadini viene prima di tutto. Per questo continuerò a seguire con attenzione ogni fase successiva affinché si arrivi nel più breve tempo possibile alla concreta realizzazione dell’opera. Dopo anni di attese, discussioni e annunci, oggi c’è un altro passaggio compiuto. Si continua a lavorare con serietà, responsabilità e spirito di collaborazione istituzionale nell’interesse esclusivo del territorio”.