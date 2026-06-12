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Nuovo ospedale di Siracusa, Cannata (FdI): “Firmato addendum, un altro passo avanti”

Si inserisce all’interno di un investimento complessivo di circa 400 milioni di euro

Il parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia Luca Cannata

Si inserisce all’interno di un investimento complessivo di circa 400 milioni di euro

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“Con la firma ieri del protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana per la sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo di Programma si compie un ulteriore e importante passo avanti verso la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, un’opera attesa da decenni dal territorio”. Lo dichiara il deputato nazionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, Luca Cannata.

“Si tratta di un atto fondamentale che consente di proseguire il percorso amministrativo e di consolidare il quadro economico-finanziario necessario alla realizzazione dell’opera – spiega -. Un altro tassello concreto che si aggiunge a un iter complesso, seguito con attenzione e determinazione”.

L’Addendum si inserisce all’interno di un investimento complessivo di circa 400 milioni di euro per il nuovo ospedale di Siracusa, con una copertura finanziaria garantita per circa il 95% dallo Stato e per il restante 5% dalla Regione Siciliana. “Numeri che testimoniano la rilevanza dell’opera e l’importante contributo assicurato a livello nazionale per la sua realizzazione – aggiunge Cannata -. Da deputato nazionale della provincia e da vicepresidente della Commissione Bilancio ho seguito personalmente ogni fase di questo percorso, lavorando insieme al Commissario straordinario Guido Monteforte e alle istituzioni coinvolte per accompagnare un iter particolarmente articolato e superare le criticità che si sono presentate nel tempo. L’obiettivo è sempre stato uno: garantire alla provincia di Siracusa una struttura moderna, efficiente e all’altezza delle esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari”.

“È giusto condividere ogni risultato raggiunto e aggiungere, passo dopo passo, atti concreti a un percorso che oggi vede il nuovo ospedale sempre più vicino – sottolinea -. La salute dei cittadini viene prima di tutto. Per questo continuerò a seguire con attenzione ogni fase successiva affinché si arrivi nel più breve tempo possibile alla concreta realizzazione dell’opera. Dopo anni di attese, discussioni e annunci, oggi c’è un altro passaggio compiuto. Si continua a lavorare con serietà, responsabilità e spirito di collaborazione istituzionale nell’interesse esclusivo del territorio”.


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