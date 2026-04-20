Nuovo ospedale di Siracusa, Cannata (FdI): “Via libera del Mef. Decisivo l’intervento dello Stato”

“Con il via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze si compie un passaggio decisivo per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Un risultato concreto, reso possibile dal lavoro del Governo nazionale che ha garantito la tenuta finanziaria dell’intero progetto”. Lo dichiara il vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, Luca Cannata, che ha seguito passo dopo passo ogni atto e ogni passaggio di questo dossier, “contribuendo a monitorare e accompagnare l’iter nei momenti più delicati insieme al Commissario straordinario Ing Monteforte nominato dal nostro Governo Meloni per la realizzazione del nuovo ospedale”.

I numeri parlano chiaro: il finanziamento complessivo supera i 400 milioni di euro ed è oggi sostenuto per circa il 95% dallo Stato e per il restante 5% dalla Regione Siciliana. “Nel corso dell’iter è emersa una criticità sulla copertura di circa 47 milioni di euro, frutto di una errata pianificazione strategica da parte della Direzione generale locale e del livello regionale. Un passaggio che ha reso necessario l’ intervento dello Stato, con lo spostamento di tali risorse sulla copertura nazionale ex articolo 20 della legge 67/1988, evitando così il blocco del progetto – sottolinea Cannata -. Questo ha comportato un ulteriore passaggio istruttorio tra Ministero della Salute, MEF e Regione, ma è stato determinante per arrivare oggi al via libera sui finanziamenti. È giusto che su un risultato così importante ci sia condivisione. Ma i fatti e i numeri aiutano a comprendere con chiarezza dove si sono determinati i passaggi decisivi. Ora si va avanti in sinergia con tutte le istituzioni e strutture coinvolte per completare rapidamente l’iter e arrivare alla realizzazione dell’opera. Il nuovo ospedale di Siracusa è una priorità. La salute dei cittadini viene prima di tutto e continuerò a seguire ogni fase affinché si arrivi a una struttura moderna, efficiente e all’altezza del territorio”.