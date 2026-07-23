Nuovo ospedale di Siracusa. Cannata: “Finanziamento certo, ora nella fase operativa”

Politica · Risorse disponibili

Il nuovo ospedale di Siracusa compie un altro passo decisivo. È stato ufficialmente sottoscritto l’Addendum all’Accordo di Programma da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Regione Siciliana e, con la firma del commissario straordinario Guido Monteforte Specchi, il finanziamento dell’opera è ormai certo, liquido ed esigibile.

“Significa che le risorse sono definitivamente disponibili e che il percorso può proseguire verso la realizzazione dell’ospedale – dichiara il deputato nazionale e vicepresidente della commissione Bilancio di Fratelli d’Italia Luca Cannata -. Ho seguito con il commissario Monteforte passo dopo passo tutto l’iter, lavorando costantemente con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e la Regione Siciliana affinché ogni adempimento venisse completato nei tempi necessari. Oggi arriva una conferma amministrativa di assoluto rilievo: non stiamo più parlando di risorse programmate, ma di un finanziamento che è diventato certo e pienamente disponibile”.

Il parlamentare ricorda di aver seguito tutte le fasi dell’iter dall’acquisizione dei pareri tecnici fino alla firma degli atti ministeriali e dell’Addendum, sottolineando come ogni passaggio abbia consentito di consolidare definitivamente la copertura economica dell’opera. “Adesso il Commissario straordinario può proseguire con gli ulteriori adempimenti previsti. È un risultato concreto che mette definitivamente al sicuro le risorse per un’opera attesa da decenni e fondamentale per tutta la provincia di Siracusa – conclude Cannata -. Ho sempre detto che su questa vicenda avrebbero parlato gli atti e non le polemiche e anche questa volta è così. Continuerò a seguire ogni fase insieme al lavoro assiduo che sta facendo il Commissario Monteforte fino all’avvio dei lavori e alla realizzazione del nuovo ospedale, perché i cittadini meritano una struttura moderna, efficiente e all’altezza delle esigenze del territorio”.