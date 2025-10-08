Nuovo ospedale di Siracusa, conto alla rovescia per il progetto esecutivo. Monteforte Specchi: “Gara entro l’anno, se arrivano i 124 milioni”

Mancano dieci giorni alla scadenza e, per ora, il cronoprogramma non fa una piega: l’impresa incaricata della progettazione sta chiudendo il progetto esecutivo del nuovo ospedale e la struttura commissariale lo segue passo dopo passo. A fare il punto è il commissario straordinario Guido Monteforte Specchi, che ai microfoni di SiracusaNews parla di un percorso sotto controllo: “a oggi non registriamo ritardi”.

Il passaggio immediatamente successivo è già fissato: una volta acquisito, l’esecutivo dovrà passare dall’ente certificatore Rina Check e superata la verifica, si andrà all’approvazione. È il semaforo verde che precede la messa in gara dell’opera. Ma qui entra in scena la variabile decisiva: i 124 milioni ancora mancanti nel quadro economico.

“Per tutto ciò che è di competenza della struttura commissariale direi proprio di sì”, risponde il commissario a chi chiede se sia realistico vedere la gara entro fine anno. “C’è da maturare la concreta disponibilità del finanziamento che manca… Non si può mettere in gara senza copertura”. Monteforte ricorda di aver già sfruttato le deroghe per approvare il progetto definitivo “in pendenza del perfezionamento del finanziamento”, ma ribadisce il limite invalicabile: “Metterlo in gara senza avere i 124 milioni come certi, liquidi ed esigibili non posso farlo”.

Sul tavolo scorrono in parallelo i dossier espropri e opere idrauliche. Per le espropriazioni, l’iter è avviato: una cabina di ascolto raccoglie le osservazioni dei proprietari; le criticità fondate saranno recepite, altrimenti si procederà con l’indennità espropriativa. In caso di mancata accettazione, prevista la strada del deposito alla Cassa Depositi e Prestiti e il naturale seguito giudiziario. Sul versante tecnico, invece, la progettazione include un canale di guardia per intercettare le acque meteoriche provenienti dai terreni a monte e convogliarle a valle: l’opera dovrà sottopassare la SS115.

“Proprio stamattina – riferisce il commissario – incontro tra Proger e Anas per verificare e condividere la soluzione. È una tipologia di sottopasso già esaminata da Anas; ora, in fase esecutiva, verrà ulteriormente valutata”.

Nel frattempo, il tavolo inter-istituzionale continua a lavorare a cadenza settimanale, coordinando gli incastri tra progettazione, verifiche, pareri e coperture.