Nuovo ospedale di Siracusa, decreto registrato: ora la strada verso la gara

Attualità · Corte dei Conti

Un altro passaggio burocratico, ma questa volta di quelli decisivi. Il decreto relativo al finanziamento del nuovo ospedale di Siracusa è stato registrato dalla Corte dei Conti. Significa che si perfeziona l’iter finanziario dell’opera e viene meno uno degli ultimi passaggi che tenevano ancora sospeso il percorso verso la gara d’appalto.

Non significa, naturalmente, che da domani possano entrare le ruspe nell’area di Tremilia. La registrazione della Corte dei Conti rende efficace il provvedimento di finanziamento e consente adesso di procedere con gli adempimenti successivi senza che sulla copertura economica dell’intervento resti appeso quest’ultimo controllo. Ed è esattamente il passaggio che il commissario straordinario Guido Monteforte Specchi attendeva.

Lo scorso 27 agosto, parlando proprio a SiracusaNews, Monteforte aveva spiegato che l’Addendum all’Accordo di programma era già stato sottoscritto e che il relativo decreto si trovava alla Corte dei Conti per la registrazione. Il commissario aveva legato a quell’adempimento il definitivo perfezionamento del procedimento e indicato anche il prossimo obiettivo: arrivare alla pubblicazione del bando di gara entro novembre. Quella condizione, dunque, adesso si è verificata.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

La macchina per la gara, peraltro, si era già messa in moto. Invitalia, dopo l’estensione al nuovo ospedale di Siracusa della convenzione utilizzata per altre strutture sanitarie siciliane, aveva avviato la predisposizione del bando. La registrazione arrivata adesso permette quindi di superare il passaggio che lo stesso commissario aveva indicato come necessario per chiudere definitivamente l’iter del finanziamento.

La registrazione non coincide però con l’apertura del cantiere. Parallelamente alla procedura di gara devono infatti completarsi gli altri adempimenti necessari sulle aree. Sono in corso le procedure espropriative per l’acquisizione dei terreni sui quali sorgerà il complesso e, prima dell’avvio concreto della costruzione, dovranno essere effettuate la bonifica da eventuali ordigni bellici e le prospezioni archeologiche.

La differenza rispetto alle tante tappe annunciate negli anni è quindi sostanziale: il finanziamento non è più in attesa dell’ultimo controllo contabile e il percorso può spostarsi definitivamente verso la fase dell’affidamento dei lavori.

Adesso il prossimo appuntamento da verificare sul calendario è quello indicato dallo stesso Monteforte: la gara entro novembre. Se quel cronoprogramma sarà rispettato, per il nuovo ospedale di Siracusa si aprirà finalmente la fase che dovrà individuare chi sarà chiamato a realizzarlo.