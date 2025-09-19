Nuovo ospedale di Siracusa e sanità in provincia al convegno dei Lions

Si è parlato di sanità in provincia di Siracusa e in particolare del nuovo ospedale nel convegno promosso dal Lions Club Eurialo e svoltosi ieri nel salone dell’Ordine dei Medici.

Dopo l’introduzione del presidente Alfonso Nicita e l’intervento di Franco Cirillo, past governatore del Distretto 108Yb Sicilia, è stato l’ex presidente di tribunale Alberto Leone a coordinare i lavori.

Lavinia Lo Curzio ha portato il saluto del direttore generale dell’Asp Alessandro Caltagirone, impegnato a Palermo presso l’Ars, mentre Santo Pettignano, direttore del controllo di gestione e dei sistemi informativi dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ha illustrato nel dettaglio tutte le innovazioni digitali che, grazie soprattutto ai fondi del Pnrr, renderanno più semplici i rapporti con gli utenti.

L’ing. Guido Monteforte Specchi, commissario straordinario per il nuovo ospedale di Siracusa, ha ripercorso l’iter che sta portando, con ogni probabilità entro l’anno, al bando di gara per un nosocomio Dea di secondo livello.

Il presidente dell’Ordine dei Medici Anselmo Madeddu ha poi sottolineato le difficoltà che tutti i professionisti dell’area sanitaria incontrano ogni giorno nello svolgimento della loro attività. Salvo Sorbello, presidente dell’Osservatorio Civico e del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp, ha messo in luce che Siracusa ha subito nel passato una programmazione della sanità cataniacentrica, che ha penalizzato la nostra provincia e che la salute non può essere considerata un privilegio ed occorre quindi ridurre le liste d’attesa e puntare su prevenzione e medicina del territorio.