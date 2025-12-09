Nuovo ospedale di siracusa: gara d’appalto a rischio slittamento

Le speranze di vedere bandita la gara d’appalto per il nuovo ospedale di Siracusa entro il 2025 rischiano concretamente di svanire. A lanciare l’allarme è l’Osservatorio Civico, che attraverso i suoi dirigenti evidenzia come, a quasi sei anni dall’approvazione della Legge n.40 (primavera 2020), la “prima pietra” dell’opera resti ancora un miraggio, smentendo le ottimistiche previsioni che ipotizzavano una realizzazione in due anni sul “modello Ponte Morandi”.

Il paradosso: progetto pronto, fondi bloccati Nonostante da metà ottobre si disponga finalmente del progetto esecutivo – attualmente in fase di verifica da parte di RINA Check – l’iter amministrativo ha subito una nuova, preoccupante battuta d’arresto. “Disporre del progetto esecutivo costituisce indubbiamente un rilevante passo in avanti sul piano tecnico, di cui diamo atto al commissario straordinario Guido Monteforte – dichiarano i dirigenti dell’Osservatorio Civico Salvo Sorbello, Donatella Lo Giudice, Alberto Leone, Cetty Moscatt e Franco Cirillo – Ci chiediamo però perché, a distanza di svariati mesi, non sia stato ancora definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il finanziamento della quota mancante, pari a 124 milioni di euro”.

Il nodo cruciale, secondo l’Osservatorio, è la scadenza del 31 dicembre. I computi metrici e il Quadro economico del progetto definitivo sono stati calcolati utilizzando il prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2024, la cui validità scade alla fine dell’anno corrente.

“Avevamo sinceramente sperato di vedere l’indizione della gara d’appalto entro quest’anno – commenta il presidente dell’Osservatorio Civico, Salvo Sorbello, anche vertice del Comitato Consultivo dell’Asp di Siracusa -. Chiediamo con forza che venga deliberata al più presto la parte mancante del finanziamento. Ci domandiamo, da cittadini, cosa accadrebbe se il progetto non venisse approvato amministrativamente entro fine anno e se, a gennaio, la Regione Siciliana varasse un nuovo prezzario. Questo scenario potrebbe addirittura rischiare di complicare nuovamente l’iter?”.

Inoltre, l’Osservatorio sottolinea la necessità di rinnovare tempestivamente la nomina del commissario straordinario Monteforte, legata a scadenze di completamento dell’opera (31 dicembre 2025) ormai palesemente irrealistiche. Lo scorso anno il governo nazionale così stabilì, in maniera irrealistica: “Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario”.

Infine, l’Osservatorio Civico ribadisce l’urgenza del via libera, da parte del Ministero della Salute, alla nuova rete ospedaliera siciliana. “Attendiamo la sanzione definitiva e inequivocabile del riconoscimento dell’ospedale di Siracusa come DEA di secondo livello – concludono i dirigenti – Un passaggio fondamentale per dotare il territorio di reparti vitali come cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, toracica e terapia intensiva neonatale”.