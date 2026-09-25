Nuovo ospedale di Siracusa, Gennuso (FI): “D’accordo con Schifani, ora non si perda tempo”

Politica · sanita'

“Condivido pienamente le parole del presidente della Regione Renato Schifani: sul nuovo ospedale di Siracusa non possiamo permetterci ulteriori rallentamenti. La registrazione da parte della Corte dei Conti dell’Addendum rappresenta un passaggio importante e adesso bisogna procedere con la massima rapidità”.

Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, intervenendo sull’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa dopo la registrazione del decreto che integra il quadro economico-finanziario dell’opera con ulteriori 172 milioni di euro, di cui 8,6 a carico della Regione.

“Le risorse sono state individuate e l’investimento complessivo supera ormai i 400 milioni di euro. È arrivato il momento di trasformare questo percorso amministrativo in atti concreti e, soprattutto, di arrivare al cantiere”, aggiunge Gennuso, il quale sottolinea anche la necessità che tutti i soggetti coinvolti nell’iter, continuino a operare in modo coordinato e senza ulteriori perdite di tempo, partendo dalle attività necessarie per l’acquisizione delle aree.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“Siracusa e provincia non possono più aspettare– prosegue Gennuso -. Parliamo di un’infrastruttura sanitaria attesa da anni e fondamentale per il territorio. Comprendo la necessità di completare tutte le verifiche e gli adempimenti previsti, ma dobbiamo evitare che la burocrazia diventi un ulteriore ostacolo. Bene ha fatto Il presidente Schifani ad indicare con chiarezza la direzione. Adesso ciascuna amministrazione faccia la propria parte, nei tempi più rapidi possibili”.