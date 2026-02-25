Nuovo ospedale di Siracusa, Gennuso (FI): “Pieno finanziamento dell’opera, confermato l’impegno del Governo Schifani”

Le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, sul pieno finanziamento del nuovo ospedale di Siracusa chiudono definitivamente ogni dubbio e confermano l’impegno concreto del governo Schifani per il territorio siracusano. Quattrocentoventi milioni di euro interamente garantiti, iter in corso con Invitalia, progetto completo: questi sono i fatti, e i fatti parlano più delle polemiche strumentali. Esprimo piena soddisfazione per la determinazione con cui la Regione ha affrontato e risolto la questione finanziaria. I 372 milioni necessari per l’edificazione della struttura sono stati interamente coperti attraverso stanziamenti progressivi: dai 200 milioni iniziali dell’accordo di programma sottoscritto a gennaio 2023, ai 100 milioni deliberati nel marzo 2024, fino agli ultimi 47,8 milioni che originariamente dovevano gravare sul bilancio dell’ASP siracusana e che invece sono stati assunti direttamente dalla Regione con delibera di fine 2025. Questo significa responsabilità politica e visione strategica”. Questa la dichiarazione del Deputato regionale, Riccardo Gennuso (Forza Italia) sul finanziamento integrale del nuovo ospedale di Siracusa.

“Il nuovo ospedale di Siracusa non sarà una struttura qualunque: sarà dotato di un DEA di secondo livello, il Dipartimento di Emergenza e Accettazione di massima complessità, in grado di rispondere alle emergenze più gravi e di garantire ai cittadini siracusani un livello di assistenza sanitaria all’altezza di una provincia che conta centinaia di migliaia di abitanti. Una scelta meritata e giusta, che riconosce il peso demografico e le esigenze sanitarie del nostro territorio. Significa ridurre i tempi di attesa, migliorare la qualità delle cure, evitare migrazioni sanitarie verso altre province o regioni, trattenere e attrarre professionalità mediche e infermieristiche. Significa dare una risposta seria e strutturale ai bisogni di un territorio che da troppo tempo aspetta un ospedale moderno, sicuro, efficiente. Il governo Schifani ha dimostrato ancora una volta di saper passare dalle parole ai fatti e di ascoltare le esigenze del territorio. Era necessario fare chiarezza sul futuro del nuovo ospedale, per sgomberare il campo dai dubbi e dalle incertezze da parte di qualcuno in cerca di visibilità. Dal mio canto, continuerò a seguire ogni fase di questo percorso e a sostenere ogni azione che migliori la sanità siciliana”, conclude Gennuso.