Nuovo ospedale di Siracusa, Gilistro: “Superati gli ultimi ostacoli, possibile gara a settembre”

“Nuovo ospedale di Siracusa: dal governo precise rassicurazioni, ultimi intoppi superati”. Così il deputato regionale Carlo Gilistro (M5S) al termine della lunga riunione in Commissione Sanità dell’Ars. A richiederla, oltre un mese addietro, era stato lo stesso esponente Cinquestelle dopo una catena di rimpalli tra Regione e Ministeri che aveva finito per far piombare nel limbo l’attesa realizzazione.

“L’assessora Faraoni, a precisa domanda, ha risposto che l’iter di competenza regionale è stato concluso, con il superamento degli ultimi intoppi di natura tecnica e burocratica. Si attende adesso, realisticamente entro poche settimane, il parere positivo del Ministero dell’Economia e Finanze sul nuovo quadro finanziario dell’opera. Nel frattempo – prosegue Gilistro – si è concordato di avviare una interlocuzione preventiva tra la struttura commissariale guidata dall’ingegnere Guido Monteforte e Invitalia, per quel che riguarda le poste necessarie per gli espropri nell’area lungo la Statale 124 su cui deve sorgere il nuovo Dea di II Livello di Siracusa. E con la piena cantierabilità dell’opera, a settembre potrebbe essere possibile avviare la gara d’appalto. E’ chiaro che quello indicato dall’assessora Faraoni in Commissione non può essere inteso come una indicazione generica bensì come un preciso impegno”, puntualizza il deputato M5S

“Ma non c’è più possibilità di perdere tempo. Questo deve essere chiaro. Non solo per rispetto verso i siracusani ma anche per via della complessa situazione internazionale. Il conflitto nel Golfo sta infatti generando una catena di aumenti che potrebbe presto travolgere anche l’edilizia. Con le aziende finirebbero sotto pressione anche i cantieri pubblici ed il rinvio a dicembre della revisione del prezzario regionale diverrebbe non più difendibile. Dobbiamo scongiurare un aumento dei costi che farebbe saltare il banco faticosamente composto per il nuovo ospedale di Siracusa. Ecco perchè ripeteremo ogni settimana in Ars che non si può mancare l’obiettivo di settembre 2026”.

All’audizione odierna hanno partecipato anche il commissario Asp di Siracusa Iraci ed i tecnici dell?Azienda Sanitaria che stanno seguendo l’iter in raccordo con la struttura commissariale. Presenti, tra gli altri, anche il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, ed il sindaco di Priolo, Pippo Gianni.