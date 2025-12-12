Nuovo ospedale di Siracusa, Guido Monteforte riconfermato commissario straordinario

Guido Monteforte Specchi è stato confermato nel ruolo di commissario straordinario per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

L’ufficialità, nell’aria da tempo è attivata oggi con l’approvazione in parlamento del Decreto “Milleproroghe”. E tra le proroghe, per l’appunto, c’è anche quella di Monteforte fino a dicembre 2026. Un anno che dovrebbe essere utile per bandire la gara per la realizzazione del nuovo nosocomio aretuseo. Ovviamente a patto che vengano stanziati tutti i fondi, come auspicato dallo stesso Monteforte in occasione di una recente intervista ai nostri microfoni, e che si eviti un nuovo aggiornamento del prezzi da parte della Regione che potrebbero comportare la necessità di nuove ulteriori somme e di conseguenza ulteriori ritardi per passare dalla parte burocratica a quella realizzativa.