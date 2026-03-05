Nuovo ospedale di Siracusa, Iacolino conferma: “Sarà Dea di II livello, copertura finanziaria già prevista”

Il nuovo ospedale di Siracusa “si farà” e sarà un Dea di II livello. A ribadirlo ancora una volta, nonostante i tanti dubbi emersi anche in questi giorni, è Salvatore Iacolino, dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione strategica, che parla di una fase ormai avanzata sul fronte amministrativo e finanziario e di una necessaria “accelerazione” per trasformare le rassicurazioni in cantieri.

Secondo quanto dichiarato da Iacolino, la Giunta regionale avrebbe deliberato nei giorni scorsi un provvedimento con la copertura finanziaria integrale dell’opera e, proprio oggi, sarebbe in programma un incontro a Roma tra funzionari regionali e Ministero dell’Economia per arrivare all’“accordo di programma aggiuntivo” che consentirebbe al progetto di compiere il passaggio decisivo.

“Parliamo del nuovo ospedale di Siracusa come DEA di secondo livello, con un investimento di circa 424 milioni di euro e una dotazione di circa 460 posti letto”, ha spiegato, sottolineando che si tratta di una “realtà importante” considerata prioritaria dal governo regionale.

Iacolino ha inoltre evidenziato una criticità storica del territorio: “Siracusa si caratterizza per il fatto che la vicina Catania spesso sottrae medici e competenze importanti”. Un ospedale di secondo livello, una volta realizzato, potrebbe diventare un punto di riferimento non solo provinciale, “ampliando la capacità di attrazione e trattenendo professionalità e servizi”.