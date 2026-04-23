Nuovo ospedale di Siracusa, il commissario Monteforte Specchi: “gara dopo l’estate”

Per il nuovo ospedale di Siracusa arriva quello che il commissario straordinario Guido Monteforte Specchi definisce il passaggio decisivo: la copertura finanziaria integrale dell’opera. Una notizia attesa da tempo, che consente adesso di entrare nella fase successiva dell’iter, quella che dovrà portare alla pubblicazione della gara.

“La buona notizia è che per quanto riguarda il nuovo ospedale finalmente c’è la totale copertura finanziaria”, ha spiegato Monteforte Specchi, che ha espresso apprezzamento per il risultato raggiunto, ringraziando il presidente della Regione Renato Schifani per l’impegno profuso. Il commissario ha sottolineato anche un secondo elemento considerato molto positivo: la conferma, da parte della Regione Siciliana, del prezzario regionale anche per l’anno in corso. Una scelta che, secondo il commissario, evita ulteriori complicazioni sul piano economico, “perché se diversamente fosse stato introdotto un nuovo prezzario regionale, l’aggiornamento prezzi ci avrebbe portato all’esigenza di trovare un’ulteriore maggiore copertura finanziaria”.

Pur in assenza, fino a oggi, della copertura totale, la struttura commissariale ha già potuto utilizzare gli strumenti in deroga previsti dal proprio mandato per portare avanti alcune attività preliminari fondamentali e ieri il commissario era a Palermo dal presidente Schifani, che lo ha sollecitato ad attivarmi con la massima celerità nell’espletamento delle attività successive “utilizzando gli strumenti in deroga che mi erano stati dati dalla funzione commissariale, ho potuto approvare fino a questo momento il progetto definitivo senza che si fosse concretizzata la copertura finanziaria completa, e quindi avviare la progettazione esecutiva e le espropriazioni, che sono due attività già avviate”.

Sul fronte tecnico, il progetto esecutivo è già stato consegnato e ha superato la fase di verifica da parte di Rina Check e adesso, con la copertura finanziaria, potrà essere dato il rapporto di verifica finale. Questo consentirà il passaggio successivo, cioè l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio della gara, assieme al completamento delle procedure espropriative già in corso.

Per la fase di affidamento, la struttura commissariale si appoggerà a Invitalia, che ha già una convenzione con la Regione Siciliana per altre strutture ospedaliere. Una scelta che punta a rafforzare l’impianto tecnico-amministrativo della procedura ed evitare rischi di contenzioso: “bisogna evitare che ci siano passaggi incerti che poi porterebbero a contenziosi durante la gara”.

Secondo il cronoprogramma illustrato dal commissario, se i passaggi burocratici e amministrativi legati al perfezionamento del finanziamento dovessero chiudersi in tempi rapidi, la gara potrebbe essere pubblicata già dopo l’estate e tra settembre-ottobre prossimo l’individuazione del vincitore. Resta poi aperta la possibilità di comprimere ulteriormente i tempi tecnici ordinari, proprio grazie all’esistenza della struttura commissariale e alla natura urgente dell’opera.

“Con Invitalia verificheremo se, proprio per l’esistenza della struttura commissariale, si possono utilizzare strumenti e attività che comprimano i tempi tecnici ordinari, visto che l’ospedale è un’opera urgente. La struttura commissariale è stata creata proprio perché si potesse accelerare l’iter – conclude – Finanziamenti ci sono, avviamo le pratiche per la gara e andiamo fiduciosi verso la nuova struttura per la città”.