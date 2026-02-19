Nuovo ospedale di Siracusa, il sindaco di Priolo chiede audizione in Commissione Salute

Il Sindaco di Priolo Gargallo, Giuseppe Gianni, ha chiesto ufficialmente un’audizione urgente presso la Commissione Salute della Regione Siciliana per sbloccare la complessa situazione legata alla costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. La richiesta, indirizzata al Presidente della VI Commissione, l’On. Giuseppe Laccoto, nasce dalla necessità di ottenere risposte concrete su un’opera considerata strategica e ormai non più rimandabile per l’intero territorio provinciale.

Al centro del confronto sollecitato dal primo cittadino vi è la gestione delle risorse ex articolo 20 della legge n. 67/1988. Secondo quanto riportato nelle fonti, esisterebbe una palese disponibilità economica: i fondi residui del piano di investimenti per l’edilizia sanitaria ammontano a circa 188 milioni di euro, una cifra che coprirebbe ampiamente i 172 milioni necessari per il progetto del nosocomio siracusano.

Nonostante questa disponibilità, l’Amministrazione comunale rileva con preoccupazione un paradosso: mentre la Giunta Regionale ha recentemente destinato oltre 12 milioni di euro a quattro nuovi progetti in altre province siciliane, per Siracusa non sono state fornite motivazioni chiare sui motivi che impediscono l’impegno delle somme.

Secondo il Sindaco Gianni, questo stallo procedurale non solo lede le aspettative del territorio, ma rischia di generare un grave allarme sociale compromettendo l’efficacia del servizio sanitario provinciale, già appesantito dalle criticità strutturali dell’attuale ospedale “Umberto I”. L’obiettivo dell’audizione è quindi duplice: ottenere chiarimenti specifici sulle ragioni che ostano all’impiego dei 172 milioni di euro già individuati e definire un cronoprogramma certo e procedure rapide che portino alla definitiva realizzazione dell’infrastruttura.