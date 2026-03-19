Nuovo ospedale di Siracusa, interrogazione del parlamentare Scerra (M5S): “Sbloccare iter e scongiurare ulteriori ritardi”

“L’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa deve essere finalizzato quanto prima. Non può rimanere ostaggio sine die di pastoie e aggiornamenti continui”. Lo dichiara il parlamentare del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra, che ha presentato un’interpellanza al Ministro della Salute ed al Ministro dell’Economia, sollecitando interventi urgenti.

“Parliamo di un’infrastruttura sanitaria essenziale per garantire i livelli essenziali di assistenza in un territorio che da anni attende con speranza. Inutile ricordare che l’ospedale attuale, l’Umberto I, risale agli anni 50 del secolo scorso ed è segnato da gravi criticità strutturali”.

La recente decisione con cui la Regione Siciliana ha modificato il piano finanziario, con 47 milioni inizialmente a carico dell’Asp di Siracusa trasferiti su risorse nazionali, ha prodotto un ulteriore rallentamento nell’iter che pareva in dirittura d’arrivo.

“Quella scelta – spiega Scerra – ha comportato una nuova fase istruttoria, con il necessario ritorno al Ministero dell’Economia per l’approvazione definitiva. Per questo ho chiesto ai Ministri competenti di attivarsi immediatamente per velocizzare l’approvazione del nuovo piano di finanziamento, anche attraverso l’istituzione di un tavolo di coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte. È fondamentale validare il quadro economico, in modo da rendere possibile mandare in gara d’appalto i lavori di costruzione, entro l’anno. Questo scongiurerebbe anche il rischio che l’aggiornamento dei prezzi delle materie prime renda insufficienti le risorse faticosamente recuperate per la realizzazione della fondamentale infrastruttura sanitaria”.

Intanto, a fine mese, l’assessore regionale Daniela Faraoni sarà ascoltata in audizione dalla Commissione Salute dell’Ars, per fare chiarezza sull’iter del nuovo ospedale di Siracusa. A chiederne l’audizione urgente è stato il deputato Carlo Gilistro (M5S). Con lei invitati anche il commissario straordinario per il nuovo ospedale di Siracusa, i vertici dell’Asp aretusea ed il Comune di Siracusa.

“È il momento di capire se questo governo regionale vuole o non vuole dotare la provincia di Siracusa di un nuovo ospedale. La sanità delle province vicine, che ha preso l’abitudine di speculare sulla debolezza strutturale del sistema aretuseo, si metta l’anima in pace. Il nuovo ospedale di Siracusa – dice Gilistro – deve essere realizzato subito e deve essere un Dea di II livello”.