Nuovo ospedale di Siracusa, Monteforte Specchi: “Progetto esecutivo consegnato, ora serve il via libera ai finanziamenti”

Il commissario straordinario per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, Guido Monteforte Specchi, ha fatto il punto sullo stato dell’iter progettuale, chiarendo che il progetto esecutivo è stato consegnato dall’impresa il 20 ottobre, con soli due giorni di scarto rispetto alla data prevista del 18 ottobre, un ritardo considerato irrilevante ai fini procedurali.

Il documento è attualmente sottoposto alla verifica tecnica da parte di Rina Check, come previsto dalle norme. Monteforte Specchi ha confermato che tutto ciò che era previsto nella fase di fattibilità dalla struttura commissariale è già stato completato.

Il commissario ha inoltre ricordato che si attende la formalizzazione del finanziamento residuo di 124 milioni di euro, promesso dal presidente della Regione Renato Schifani e attualmente in fase di definizione presso il Ministero dell’Economia. Monteforte Specchi ha spiegato di avere incontrato il presidente Schifani una decina di giorni fa, ricevendo rassicurazioni circa un impegno “attivissimo” affinché la pratica venga finalizzata nel più breve tempo possibile.

Se il finanziamento dovesse essere perfezionato entro dicembre – evitando quindi di incappare anche nel nuovo adeguamento dei prezzi – il commissario potrebbe procedere all’approvazione definitiva del progetto, sia sul piano tecnico, sia su quello amministrativo, e quindi avviare la gara d’appalto nel corso del 2025.

Sui tempi di avvio della gara, Monteforte Specchi ha spiegato che una procedura di questo tipo richiede solitamente 6-8 mesi. Questo significa che, anche ipotizzando una pubblicazione del bando all’inizio del 2025, la primavera non sarebbe la stagione utile per concludere l’iter.

Al contrario, il commissario ritiene “ragionevole” l’obiettivo di arrivare alla consegna dei lavori entro l’autunno del 2025, sempre a condizione che il finanziamento venga sbloccato entro la fine di quest’anno.