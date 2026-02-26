Nuovo ospedale di Siracusa, Nicita (PD): “Due interrogazioni per chiarire fondi e tempi dell’opera”

Il senatore Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo PD al Senato, annuncia il deposito di due atti di sindacato ispettivo sul nuovo ospedale di Siracusa, a seguito delle notizie pubblicate da Libertà Sicilia secondo le quali la Regione Siciliana avrebbe rinunciato a coprire con proprie risorse i 47,8 milioni di euro originariamente previsti a carico dell’ASP locale, trasferendo l’intero onere finanziario dell’opera — circa 172 milioni di euro — al bilancio dello Stato.

La prima interrogazione è rivolta al ministro della Salute e chiede di fare chiarezza sullo stato dell’istruttoria relativa alla proposta di classificazione del nuovo ospedale come presidio di secondo livello, nonché sulle coperture complessivamente disponibili per realizzazione dell’opera.

La seconda, depositata in Commissione speciale per l’insularità, è indirizzata all’assessora regionale alla Salute Faraoni e chiede conferma della rinuncia regionale al cofinanziamento, le ragioni di tale scelta e il nuovo cronoprogramma previsto.

“Siracusa e il suo territorio meritano risposte chiare — dichiara Nicita —. Si chiedono certezze su una lunga fase burocratica che rischia di tradursi in nuovi ritardi per un’opera attesa da decenni”.