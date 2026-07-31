Nuovo ospedale di Siracusa. Pippo Gianni: “ora il commissario acceleri”

Politica · Sanità

Accelerare la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa e distribuire tra il capoluogo, Lentini e Pachino i posti letto destinati alle cure palliative. Sono le richieste del sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, intervenuto sul futuro della sanità provinciale dopo il via libera definitivo al finanziamento del nuovo nosocomio.

La sottoscrizione dell’addendum all’Accordo di programma tra il ministero dell’Economia e la Regione Siciliana ha completato la copertura di un’opera dal valore superiore ai 400 milioni di euro. La struttura sorgerà in contrada Tremilia, sarà un Dea di secondo livello e avrà 438 posti letto. Regione Siciliana

“Del nuovo ospedale si parla da trent’anni – ricorda Gianni –. Quando ricoprivo incarichi regionali furono destinati 140 miliardi delle vecchie lire. Adesso il finanziamento è stato completato ed è stata individuata la sede. Tocca al commissario, che dispone di poteri straordinari e degli strumenti necessari per accelerare l’iter”.

Il sindaco di Priolo sollecita quindi il passaggio dalla programmazione alla realizzazione dell’opera: “Sono convinto che il commissario farà tutto ciò che è necessario, ma lo invitiamo a procedere rapidamente e senza timori. I soldi ci sono e gli strumenti normativi anche. Questa provincia attende da oltre cinquant’anni un nuovo ospedale e oggi abbiamo il dovere di dotarla di una struttura di secondo livello, con nuovi reparti e moderne attrezzature. Caro commissario, bisogna fare presto”.

L’altro tema posto da Gianni riguarda la rete provinciale degli hospice. Attualmente nel Siracusano risultano disponibili otto posti, a fronte dei 32 indicati come fabbisogno territoriale. Il sindaco propone di non concentrare l’intera dotazione nel capoluogo, ma di distribuirla nelle diverse aree della provincia.

“La mia proposta – spiega – è prevedere 10 posti a Pachino, 10 a Lentini e 12 a Siracusa. In questo modo la zona sud, quella nord e l’area centrale avrebbero strutture più vicine, consentendo anche ai familiari di assistere con maggiore facilità i propri cari”.

Per Gianni, una rete articolata territorialmente garantirebbe maggiore equità nell’accesso alle cure palliative: “L’hospice deve accompagnare la persona nell’ultima fase della vita assicurandole assistenza, rispetto e dignità. Distribuire i posti nella provincia significa organizzare seriamente il servizio e tenere conto anche delle esigenze delle famiglie, evitando lunghi e continui spostamenti. Il nuovo ospedale e il potenziamento degli hospice sono due passaggi fondamentali per costruire una sanità più moderna, vicina e rispettosa dei cittadini dell’intera provincia”.