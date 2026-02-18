Nuovo ospedale di Siracusa, Pippo Gianni scrive alla Regione: “Servono risposte rapide”

Il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, ha scritto al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per sollecitare la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

“Le invio questa lettera – scrive Gianni – per rappresentare la mia preoccupazione in merito alla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, attesa da tempo. Le parlo da medico oltre che da ex deputato; il diritto alla salute dei cittadini richiede tempi rapidi e certi e per tali motivi Siracusa merita una struttura moderna ed efficiente, oggi necessaria più che mai per arginare le attuali criticità dell’Ospedale Umberto I di Siracusa“.

“Stante a quanto ho appreso – prosegue il primo cittadino – la sua Giunta ha dato il via libera all’utilizzo delle risorse residue del piano di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico (ex articolo 20 della legge 67/88), per un ammontare di 12 milioni 677 mila euro per la realizzazione di quattro nuovi progetti“.

Nel dettaglio: la costruzione di un ospedale di comunità a Santa Caterina Villarmosa, nel nisseno; la ristrutturazione del padiglione 27 del Complesso Pisani in via Pindemonte a Palermo, da destinare a laboratorio di sanità pubblica; l’acquisto di una risonanza magnetica per l’ospedale di Milazzo, nel messinese; l’acquisto di una piattaforma sistema chirurgico robotico (tipo da Vinci XI) richiesta dall’ASP di Agrigento, nel territorio di Agrigento.

I predetti interventi saranno cofinanziati dallo Stato (95% di risorse statali e 5% dalla Regione Siciliana), decurtando le somme destinate ai quattro progetti.

“Pertanto, visto che il totale dei fondi ancora disponibili del piano di investimenti in edilizia sanitaria è di circa 188 milioni di euro – aggiunge Gianni – perché non si prevede di impegnare da questi 188 milioni di euro i 172 milioni necessari alla copertura finanziaria per la costruzione dell’ospedale di Siracusa? Quali sono i motivi ostativi che non consentono tutto ciò?“.

La lettera è stata inviata anche all’assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, e al presidente della commissione Salute, Giuseppe Laccoto.