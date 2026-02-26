Nuovo ospedale di Siracusa, Scerra e Gilistro (M5S): “basta ritardi, si istituisca un tavolo tecnico”

“Nonostante svariate rassicurazioni, la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa è ancora un rebus. Non è più il tempo dei personalismi, la situazione richiede una reazione forte del territorio. Per questo proponiamo la convocazione di un tavolo composto dalla deputazione regionale e nazionale siracusana, dai sindaci della provincia, dal commissario straordinario Ing. Monteforte, affinché parta un dialogo chiaro, leale e costante tra Regione e Governo, in una corsa contro il tempo per portare i lavori di costruzione in gara“. Così il parlamentare e Questore della Camera Filippo Scerra e il deputato regionale Carlo Gilistro, entrambi del Movimento 5 Stelle.

I due parlamentari pentastellati ricordano che il nuovo piano di finanziamento dell’opera, come da delibera regionale di dicembre scorso, ha permesso di superare i dubbi del Ministero sulla quota parte di finanziamento inizialmente a carico dell’Asp di Siracusa. “Ma l’avere dovuto imputare quella somma alla disponibilità ex art 20, ha di fatto riportato indietro di un anno l’iter complessivo – spiegano i due – . Così è un massacrante gioco dell’oca, in cui il territorio siracusano è ridotto a mero spettatore passivo. Non va bene. Dobbiamo invece recuperare capacità d’azione e soprattutto tornare a far correre l’iter burocratico, prima che possa abbattersi sul nuovo ospedale anche la batosta di un nuovo aumento del prezziario regionale“.

“Dobbiamo essere chiari con i cittadini: se non interveniamo compatti ed in modo univoco, rischiamo di non vedere mai realizzato il nuovo ospedale di Siracusa. Adesso come mai prima, serve unità. Serve siracusanità. Nei prossimi giorni contatteremo i colleghi deputati delle altre forze politiche ed i sindaci che vorranno unirsi saranno i benvenuti , per avviare il nuovo strumento che può ambire a funzioni di indirizzo e coordinamento in modo da non disperdere energie e catalizzare gli sforzi in un’unica direzione, verso l’avvio della costruzione del nuovo ospedale di Siracusa“.