Nuovo ospedale di Siracusa, Scerra e Gilistro (M5S): “Un passo più vicini, pungolo costante contro eventuali e residue resistenze”

“Per quanto atteso e scontato, il via libera del Mef al piano di dotazione finanziaria per per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa è una buona notizia. Un altro passo avanti in un iter che si era nuovamente complicato nei mesi scorsi, per via della necessità di rimodulare il piano di finanziamento inizialmente predisposto dalla Regione. Siamo un passo più vicini alla gara d’appalto, ma l’estrema farraginosità di un percorso che sembra condito da ostacoli quasi ad arte, ci invita a mantenere alta l’attenzione. Continueremo a mettere in campo tutte le azioni di stimolo possibili, ogniqualvolta dovesse calare il silenzio su di un cammino che aspetta adesso solo pochi altri step prima della gara d’appalto. Un risultato che, con l’impegno di tutti, dobbiamo raggiungere realisticamente nel giro di qualche mese. E su quello concentreremo adesso ogni sforzo, in modo da superare eventuali e residue resistenze per un’opera necessaria per la provincia di Siracusa”. Lo dice il parlamentare Filippo Scerra (M5S), Questore della Camera dei Deputati, commentando gli ultimi sviluppi nel percorso autorizzativo del nuovo ospedale di Siracusa.

“Questo altro passo avanti arriva pochi giorni dopo la riunione della Commissione Sanità Ars, dedicata proprio all’analisi dell’iter per l’irrinunciabile opera. È stato importante reiterare per un mese, caparbiamente, la necessità di una audizione dell’assessore regionale alla Salute – aggiunge il deputato regionale Carlo Gilistro (M5S) – Un lavoro ai fianchi che ha evidentemente contribuito a questa accelerazione, dopo troppe settimane di incertezza. Nessuno, a questo punto, pensi di poter frapporre altre difficoltà o ritardi. Non lo permetteremo. Siracusa deve avere il suo nuovo ospedale, moderno e dignitoso”.