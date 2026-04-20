Nuovo ospedale di Siracusa, via libera del MEF: progetto interamente finanziato

Passo decisivo per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato la nuova dotazione finanziaria, sbloccando uno dei passaggi più attesi per l’avvio dell’opera. Si tratta di un intervento complessivo da 420 milioni di euro che, come confermato dalla Regione Siciliana, risulta adesso interamente coperto da risorse nazionali e regionali, comprese le dotazioni tecnologiche.

A commentare il via libera è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha parlato di un risultato frutto di un lavoro istituzionale articolato: “È un risultato importante che arriva dopo un confronto serrato con il Governo nazionale. Siamo riusciti a sbloccare un passaggio decisivo che era atteso da molti anni”.

L’autorizzazione del MEF si è resa necessaria dopo la decisione della Giunta regionale di destinare 47 milioni di euro al progetto, somme che inizialmente sarebbero state a carico dell’Asp di Siracusa. “Oggi – ha aggiunto Schifani – possiamo dire che l’intero progetto è totalmente finanziato. Andiamo avanti”.

Soddisfazione anche da parte del deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera. “Con l’autorizzazione del MEF all’utilizzo delle ultime somme, l’opera è finalmente finanziata. Possiamo avviare la fase operativa per una struttura indispensabile non solo per Siracusa, ma per tutto il Sud-Est siciliano”. Gennuso ha inoltre evidenziato come il nuovo ospedale rappresenti un’infrastruttura attesa da anni, fondamentale per migliorare la qualità dei servizi sanitari e, più in generale, la vivibilità del territorio.

Il via libera del MEF segna quindi un punto di svolta per un progetto rimasto a lungo bloccato tra iter amministrativi e questioni finanziarie. Con la copertura economica ora definita, si apre la fase concreta che dovrebbe portare alla realizzazione della nuova struttura sanitaria.