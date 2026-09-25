Nuovo ospedale Siracusa, la Corte dei Conti registra il decreto. Schifani: “si proceda”

Attualità · regione siciliana

“Con la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto che approva l’Addendum per il nuovo ospedale di Siracusa possiamo finalmente entrare nella fase operativa”. Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Il decreto del ministero della Salute, che integra il quadro economico-finanziario dell’intervento per 172 milioni di euro, è stato registrato dalla magistratura contabile il 14 settembre scorso. L’Addendum prevede 163,4 milioni di risorse statali e 8,6 milioni a carico della Regione Siciliana, portando così l’investimento complessivo per la struttura a oltre 400 milioni di euro.





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“Il governo regionale – aggiunge Schifani – ha fatto fino in fondo la propria parte per assicurare le risorse e sbloccare l’iter. Adesso ci aspettiamo che il commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione dell’ospedale completi senza ulteriori ritardi le ispezioni del terreno prescritte dalla soprintendenza e tutte le altre attività propedeutiche per effettuare gli espropri. Siracusa aspetta quest’opera da troppo tempo e non possiamo permetterci altri rallentamenti”





“Anche l’Asp di Siracusa – conclude il presidente – dovrà assicurare rapidamente le risorse di sua competenza, per consentire l’acquisizione delle aree nel più breve tempo possibile. Siamo in una fase nella quale tutte le amministrazioni coinvolte devono operare con la massima tempestività e in pieno coordinamento. Il nuovo ospedale di Siracusa è una priorità del governo regionale. Dopo avere garantito le risorse, adesso l’obiettivo è trasformare gli atti amministrativi in cantiere”