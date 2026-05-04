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Nuovo raid vandalico in una scuola a Siracusa: colpito l’istituto “Raiti”

Un’escalation che impone una riflessione sulla sicurezza degli edifici, ma anche sul rapporto tra città, bene comune e senso civico

Un’escalation che impone una riflessione sulla sicurezza degli edifici, ma anche sul rapporto tra città, bene comune e senso civico

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Nuovo raid vandalico ai danni di una scuola di Siracusa. Nella notte appena trascorsa ignoti hanno preso di mira l’Istituto comprensivo “Salvatore Raiti”, nel plesso centrale di via Pordenone.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero state forzate le porte della presidenza e della vicepresidenza. Una volta all’interno, i vandali avrebbero messo a soqquadro le stanze, danneggiando mobili e attrezzature e lasciando documenti sparsi nei locali.

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Si cercherà anche di acquisire eventuali elementi utili dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Il raid al “Raiti” arriva a pochi giorni da quanto accaduto all’istituto “Martoglio”, dove i continui episodi avevano spinto la dirigente scolastica a denunciare pubblicamente una situazione ormai insostenibile, arrivando provocatoriamente a dire di essere pronta a “dormire a scuola” pur di difendere l’edificio.

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Nella notte

Ma la scia di danneggiamenti non riguarda solo le scuole. Nelle ultime settimane si sono registrati episodi anche al Campo scuola “Di Natale” e alla relativa palestra, luoghi di sport e aggregazione che, come gli istituti scolastici, dovrebbero essere presidi di crescita sociale.

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Raid

A Siracusa, dunque, continua a emergere un problema più ampio: non singoli episodi isolati, ma una sequenza di atti vandalici che colpiscono spazi pubblici, scuole e strutture frequentate da giovani e famiglie.


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